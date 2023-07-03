عاجل
طرح السيارات الكهربائية في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة إعلامي إخواني يفضح ملف تخابر الجماعة .. أجهزة أجنبية استدعت إبراهيم منير سماعات الرأس تدمر الجمجمة وتهدد بفقدان السمع .. الطب يحسم الجدل أهم 7 نصائح غذائية لمرضى السكرى أثناء الحمل السودان يشتعل مُجددًا والجيش يُطالب المدنيين بالتطوع
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

أحمد موسى يصف محمد مرسي بالبلطجي .. الشاطر كان الأخطر بجماعة الإخوان (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  أخطر شخص في الإخوان كان خيرت الشاطر، ثم محمد البلتاجي، وكان يقود الإخوان من ميدان رابعة".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد" مساء اليوم الإثنين:  “البلتاجي كان يتحدث عن ما سيحدث في سيناء إذا لم يتراجعوا عن القرار”.

txt

مؤسس تمرد يهاجم جماعة الإخوان .. معادية لكل المصريين (فيديو)

وأشار موسى، إلى أن محمد مرسي إخواني «بلطجي»، والمشير طنطاوي حافظ على الدولة المصرية، ورفض الرضوخ لمطالب الإخوان، وسلم الدولة في منتهى السلم والاستقرار، ولكن الإخوان تسببوا في حدوث الفوضى والعنف.

 وأوضح أحمد موسى: : "صفوت حجازي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكان يحاول الهروب إلى ليبيا"، مردفا: “الإخوان لا يعرفون ربنا لأن الذي يعرف ربنا لا يقتل الناس”.

صفوت حجازي كان يريد الهروب إلى ليبيا وتم القبض عليه

واستعرض موسى، فيديوهات لمجموعة من قيادات الإخوان في رابعة ، «صفوت حجازي، محمد البلتاجي، خيرت الشاطر»، عقب بيان 3 يوليو، لافتًا إلى صفوت حجازي كان يريد الهروب إلى ليبيا وتم القبض عليه».

الإخوان كذبوا على المواطنين باسم الدين

وأضاف موسى،أن الإخوان كذبوا على المواطنين باسم الدين، قائلًا: «أكثر ناس أساءوا للدين هم الإخوان، لأن الإسلام حرم سفك الدماء، وقاموا بدفع الأموال للمواطنين ليكي يبقوا في رابعة والنهضة».

 الإخواني محمد بديع دخل ميدان رابعة بالنقاب قادما من مطروح

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني محمد بديع دخل ميدان رابعة بالنقاب قادما من مطروح، والإخوان الإرهابيين «أقذر» بشرية، لأنهم لا يعرفون ربهم.

ولفت أحمد موسى، إلى أن نعمة الأمن والأمان الآن، الدولة والمجتمع دفعوا ثمنها دما، بسبب عمليات الإخوان الإرهابية التي شنتها في العديد من المحافظات، عقب ثورة 30 يونيو، حتى تمكنت القوات المسلحة والشرطة من القضاء على كل بؤر الإرهاب.

مواد متعلقة

أحمد موسى يصف 3 يوليو بيوم الخلاص .. فيديو

أحمد موسى يهاجم السوشيال ميديا.. لا تعبر عن توجهات المصريين (فيديو)

أحمد موسى يصف ثورة 30 يونيو بالأعظم في تاريخ البشرية (فيديو)

أحمد موسى يشيد بافتتاح مقر الأهلي الرابع.. رموز زملكاوية حضروا الافتتاح (فيديو)
الجريدة الورقية