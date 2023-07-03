أحمد موسى يصف محمد مرسي بالبلطجي .. الشاطر كان الأخطر بجماعة الإخوان (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أخطر شخص في الإخوان كان خيرت الشاطر، ثم محمد البلتاجي، وكان يقود الإخوان من ميدان رابعة".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد" مساء اليوم الإثنين: “البلتاجي كان يتحدث عن ما سيحدث في سيناء إذا لم يتراجعوا عن القرار”.

وأشار موسى، إلى أن محمد مرسي إخواني «بلطجي»، والمشير طنطاوي حافظ على الدولة المصرية، ورفض الرضوخ لمطالب الإخوان، وسلم الدولة في منتهى السلم والاستقرار، ولكن الإخوان تسببوا في حدوث الفوضى والعنف.

وأوضح أحمد موسى: : "صفوت حجازي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكان يحاول الهروب إلى ليبيا"، مردفا: “الإخوان لا يعرفون ربنا لأن الذي يعرف ربنا لا يقتل الناس”.

صفوت حجازي كان يريد الهروب إلى ليبيا وتم القبض عليه

واستعرض موسى، فيديوهات لمجموعة من قيادات الإخوان في رابعة ، «صفوت حجازي، محمد البلتاجي، خيرت الشاطر»، عقب بيان 3 يوليو، لافتًا إلى صفوت حجازي كان يريد الهروب إلى ليبيا وتم القبض عليه».

الإخوان كذبوا على المواطنين باسم الدين

وأضاف موسى،أن الإخوان كذبوا على المواطنين باسم الدين، قائلًا: «أكثر ناس أساءوا للدين هم الإخوان، لأن الإسلام حرم سفك الدماء، وقاموا بدفع الأموال للمواطنين ليكي يبقوا في رابعة والنهضة».

الإخواني محمد بديع دخل ميدان رابعة بالنقاب قادما من مطروح

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني محمد بديع دخل ميدان رابعة بالنقاب قادما من مطروح، والإخوان الإرهابيين «أقذر» بشرية، لأنهم لا يعرفون ربهم.

ولفت أحمد موسى، إلى أن نعمة الأمن والأمان الآن، الدولة والمجتمع دفعوا ثمنها دما، بسبب عمليات الإخوان الإرهابية التي شنتها في العديد من المحافظات، عقب ثورة 30 يونيو، حتى تمكنت القوات المسلحة والشرطة من القضاء على كل بؤر الإرهاب.