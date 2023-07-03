القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعلنت القيادة الفلسطينية، عن استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية، وقررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية المحتلة منذ ليل الأحد وحتى الآن.

القيادة الفلسطينية تعلن عن وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى

ودعت القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، موضحة أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ لم تعد قائمة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وفي نفس السياق، أعلنت جامعة الدول العربية، عن عقد اجتماع طارئ، غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين.

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منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما قامت بتجريف الشوارع.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 9، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، واقتحم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برافقتهم جرافات عسكرية مدرعة، مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

أعلنت السلطات الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين، بزعم تحصن مسلحين داخله.

مسيرات وقذائف مضادة للدروع ضد سكان مدينة جنين:

وتم فرض حصار على المسجد واستخدمت القوات الإسرائيلية القذائف المضادة للدروع والطائرات المسيرة في الهجوم. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد القتلى جراء العملية العسكرية ارتفع إلى 8، وأصيب أكثر من 40 شخصًا، من بينهم 10 في حالة حرجة.

مسجد الأنصار بجنين

ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية.