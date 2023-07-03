سامسون يعود لقائمة الزمالك قبل مواجهة المقاولون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.

الزمالك ينفي شائعة هروب بلحاج

على جانب آخر أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك استياءه من الشائعات التي ترددت خلال الآونة الأخيرة فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل ارتباط الأبيض بمباريات مهمة في الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن هناك العديد من الشائعات انتشرت حول الفريق فيما يتعلق ببعض اللاعبين مضيفا أن الفريق في حالة تركيز شديد في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الزمالك لن يتأثر بالشائعات ولا يوجد وقت لدينا للرد عليها، والفريق يركز لإنهاء الموسم بصورة جيدة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، والاستعداد للبطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الثمانية لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء، بعد الفوز في الدور السابق على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - شيكابالا.

في الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.