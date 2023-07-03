أيمن عيد متحدثًا رسميًا للمريخ البورسعيدى

أصدر مجلس إدارة نادى المريخ برئاسة أحمد جوهر، قرارًا بإسناد مهمة المتحدث الرسمى بإسم النادى إلى أيمن عيد مدير المركز الإعلامى، مما يجعله يتخص بإصدار التصريحات والأخبار الخاصة بالنادى لكافة وسائل الإعلام .

جاء قرار مجلس إدارة نادى المريخ، ضمن إطار البدء فى تطوير المنظومة الإعلامية وتنظيم الأخبار والمعلومات المتداولة عن النادى في وسائل الإعلام المختلفة.

بحيث تُنقل هذه المعلومات بشكل صحيح وواضح عبر المسؤول عن الملف الإعلامى بالنادى .

ويعتبر الإعلامى أيمن عيد من الكوادر الإعلامية الشابة الواعدة فى بورسعيد، خاصة وأنه تولي مسؤولية المركز الإعلامى بنادى المريخ منذ ١٠ أعوام، حيث قدم خلالهم مجهود كبير فى كافة الظروف المختلفة.

جوهر مستاء من تطبيق دوري المحترفين



في سياق متصل، أوضح أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي أن الإجتماعات الخاصة بأندية الجمعية العمومية هدفها البحث عن حقوق الأندية وتطبيق دورى المحترفين، مما يعنى وجود خطأ لائحى بسبب مخالف لائحة نظام البطولات في الاتحاد.

وتحدث جوهر في تصريحات صحفية، حيث قال:"إسقاط عضوية أكثر من 20 نادى من عضوية إتحاد الكرة، مما يجعل هناك عوار فى اللائحة يغفل الكثير عنه".

وتابع:"اتحاد الكرة لم يرجع إلى لائحة النظام الأساسى و كان لابد من موافقة الجمعية العمومية على تغيير نظام المسابقات".

وأكمل أحمد جوهر تصريحاته: "ليس هناك خلاف بشأن القيمة الفنية لدورى المحترفين، لكن من الأولى الحفاظ على الأندية الجماهيرية بنظام مسابقات تحفظ وجودهم مع وجود مجموعة خاصة لفرق الشركات".

وأكمل رئيس المريخ البورسعيدي: "الدوري المصري هو المسابقة الوحيدة التى تضم هذا الكم من أندية الشركات، ونحن لسنا ضد هذه الأندية، لكن إقترحنا تواجدهم فى مجموعة منفصلة".

وأضاف جوهر: "ما الاستفادة لمشاهدة ورؤية مباراة بين فرق الشركات".

واختتم جوهر تصريحاته:"لا خير فى دورى ليس به أندية شعبية وطالبنا من إتحاد الكرة إدارة المنظومة الكروية بما يتفق مع صريح اللائحة و القانون".