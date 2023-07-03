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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

باحثة مصرية تفتح آفاقا جديدة لعلاجات مبتكرة .. مشغلات معدنية تحفز تجديد الأنسجة بالجسم

الدكتورة المصرية
الدكتورة المصرية نورهان حسن

توصلت الدكتورة نورهان حسن، الباحثة المصرية في مدينة كولون الألمانية، إلى اكتشاف مهم يمكن أن يُحدث طفرة في مجال تجديد الأنسجة داخل الجسم.

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اكتشاف مشغلات معدنية صغيرة تحفز نمو الانسجة

 اكتشفت الدكتورة حسن في دراستها وجود مشغلات معدنية تتمتع بقدرة فريدة على تحفيز تجديد بعض الأنسجة في الجسم.

وتشير الدراسة إلى أن هذه المشغلات المعدنية قادرة على علاج حالات عديدة، مثل تعظم الدروز الباكر وتوسع الجلد، بما في ذلك الخطوط المجوفة التي تظهر عادةً على البطن والثديين والوركين والأليتين ومناطق أخرى في الجسم، بما في ذلك حالات استئصال الثدي.

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الاكتشاف يعيد نمو اجزاء الانف او الاذن المفقودة

وتعد هذه الاكتشافات فرصة لتحقيق تجديد كامل للأنسجة في الجسم، مثل إعادة بناء جزء من الأنف أو الأذن بشكل تام. وتعتمد فكرة البحث على تطوير زرع جهاز متحرك مصنوع من أقراص معدنية قابلة للتحلل، تستخدم لشد الجلد وعلاج تعظم الدروز الباكر. 

ويتم زرع هذه المشغلات في الجسم بأدنى قدر من التدخل الجراحي، حيث يتم التحكم فيها لتوسيع وتجديد الأنسجة خلال عملية الشفاء.

الاكتشاف يساعد في إعادة تنظيم العظام والاندماج اللاحق

يعتبر هذا الاكتشاف تطورًا هامًا في مجال علاج تعظم الدروز الباكر، حيث يتم غرس هذه المشغلات وتوجيهها لإعادة تنظيم العظام والاندماج اللاحق لها، مما يساعد في نمو المخ بشكل طبيعي. وتستخدم هذه المشغلات أيضًا في علاج حالات توسع الجلد بديلًا عن الحقن المنتظم بالمحلول الملحي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات، خاصة في حالات استئصال الثدي.

ويفتح هذا الاكتشاف أملاً جديدًا في تجديد الأنسجة بشكل ديناميكي في المستقبل، مثل الأنف والأذن، مما يشكل نقلة نوعية في مجال العلاجات الطبية الحيوية.

مسيرة الدكتورة نورهان

وحققت الدكتورة نورهان حسن، الباحثة في قسم البيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا الأورام، تفوقًا أكاديميًا ملفتًا. وحصلت على درجة الماجستير في سرطان الكبد من كلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم حصلت على الدكتوراه من جامعة مونستر الألمانية في البيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا الأورام، بحثت فيها عن تأثير البروتينات على العلاج الإشعاعي لمرضى سرطان الثدي.

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