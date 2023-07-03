عاجل
طرح السيارات الكهربائية في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة إعلامي إخواني يفضح ملف تخابر الجماعة .. أجهزة أجنبية استدعت إبراهيم منير سماعات الرأس تدمر الجمجمة وتهدد بفقدان السمع .. الطب يحسم الجدل أهم 7 نصائح غذائية لمرضى السكرى أثناء الحمل السودان يشتعل مُجددًا والجيش يُطالب المدنيين بالتطوع
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

الجالية المصرية في سويسرا تحتفل بعيد الأضحى

جانب من احتفال الجالية
جانب من احتفال الجالية المصرية في جنيف بعيد الأضحى

احتفل أبناء الجالية المصرية في جنيف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي نظمته جمعية المصريين في سويسرا، في أجواء من البهجة والفرحة والسرور.

 جمعية المصريين تنظم حفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور الجالية المصرية في جنيف

txt

الجالية المصرية في فرنسا تحتفل بقدوم الرئيس السيسي لباريس وتعلن تأييدها له

txt

استقبال أبناء الجالية المصرية للرئيس السيسي في فرنسا (فيديو)

 

أبناء الجالية المصرية في جنيف 

وشكرت جمعية المصريين، السفير الدكتور إيهاب جمال الدين رئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وخالد مرسي عطاالله  قنصل مصر في جنيف، ومصطفى متولي المستشار بالبعثة.

أبناء الجالية المصرية في جنيف 

 

أبناء الجالية المصرية في جنيف 

اقرأ ايضًا..  اتحاد الجالية المصرية باليونان يكشف أسماء الناجين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية

كما شكر اعضاء مجلس الادارة الجمعية والأعضاء، ورحب السفير باطفال الجالية، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم ، مما أضفى على الحفل بهجة وسرورا. 

أبناء الجالية المصرية في جنيف 

 

وشارك في الحفل كل من وليد جلال مدير مكتب مصر للطيران في جنيف، فريد موسى وجمال حماد ومحمد البطوط وعبد الله فضل ويحى ادوول وحماده سليمان وصابر أشرف، ناهد عبد البر، ايمان غنيم وندا مجدي، وجنى مجدي، والشيف مصطفى الجابري.

 

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يهنىء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية في الخارج بعيد الأضحى

الجالية المصرية في فرنسا تحتفل بقدوم الرئيس السيسي لباريس وتعلن تأييدها له

احتفاء كبير من الجالية المصرية بنجمة الغناء الأوبرالي بالنمسا.. صور

رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان: "حوادث الهجرة غير الشرعية تثبت فشل سياسات الاتحاد الأوروبي" (حوار خاص)

اتحاد الجالية المصرية باليونان يكشف أسماء الناجين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية

الجالية المصرية بالنمسا تقيم المهرجان الرياضي السنوي برعاية السفير محمد الملا

الجالية المصرية في أمريكا تنظم حلقة نقاشية هامة عن الأثار
الجريدة الورقية