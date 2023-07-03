الجالية المصرية في سويسرا تحتفل بعيد الأضحى

احتفل أبناء الجالية المصرية في جنيف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي نظمته جمعية المصريين في سويسرا، في أجواء من البهجة والفرحة والسرور.

جمعية المصريين تنظم حفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور الجالية المصرية في جنيف

أبناء الجالية المصرية في جنيف

وشكرت جمعية المصريين، السفير الدكتور إيهاب جمال الدين رئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وخالد مرسي عطاالله قنصل مصر في جنيف، ومصطفى متولي المستشار بالبعثة.

أبناء الجالية المصرية في جنيف

أبناء الجالية المصرية في جنيف

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كما شكر اعضاء مجلس الادارة الجمعية والأعضاء، ورحب السفير باطفال الجالية، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم ، مما أضفى على الحفل بهجة وسرورا.

أبناء الجالية المصرية في جنيف

وشارك في الحفل كل من وليد جلال مدير مكتب مصر للطيران في جنيف، فريد موسى وجمال حماد ومحمد البطوط وعبد الله فضل ويحى ادوول وحماده سليمان وصابر أشرف، ناهد عبد البر، ايمان غنيم وندا مجدي، وجنى مجدي، والشيف مصطفى الجابري.