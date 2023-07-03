مصر تستعد لتصدير الفراخ والبيض .. أزمة الدواجن انتهت

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، على عكس أسعار البيض التي شهدت ارتفاعا طفيفا، بالرغم من انتهاء أزمة الدواجن مع دخول نسبة كبيرة من صغار المربين مرة أخرى إلى السوق.

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من جانبه قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن في الوقت الحالي عادلة للمنتج والمستهلك.

مصر تستعد لتصدير الفراخ والبيض

وأشار إلى أن هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال أيام؛ نتيجة لقلة الطلب على الدواجن، وإن الدواجن سلعة غذائية لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

وتابع "أزمة الدواجن انتهت بشكل كبير فى مصر، وعادت كل القطاعات إلى العمل مرة أخرى، مع دخول نسبة كبيرة من صغار المربين مرة أخرى إلى السوق".

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أنه فى مواسم الأعياد يجب على المُربّى ذبح الدواجن وتبريدها حتى تتم الاستفادة منها فى أوقات يكون هناك طلب كبير على الدواجن فيها، مطالبا بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية.

وأوضح أن هناك تراجع كبير فى أسعار الأعلاف والكتاكيت، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى للدواجن وبيض المائدة، لافتا إلى مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن، وتستعد فى الوقت الحالى لتصدير 175 ألف طن من الدواجن المجمدة إلى السعودية بواقع 100 ألف طن، والكويت والإمارات 75 ألف طن.

وتابع أنه جرى الاتفاق على ضخ استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة، أهمها ما قيمته مليار دولار من دولة الإمارات، تستهدف قطاعات «الجدود والبياض والتسمين والأمهات»، والاتفاق يتضمن تصدير الدواجن المبردة والمجمدة والمطهية ونصف المطهية، واشترط الجانب الإماراتى تفعيل القانون 7 لعام 2008 بعدم تداول الدواجن الحية، ولكن تداولها مبردة ومجمدة.

وأشار إلى أن الدولة، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، ساهمت فى ذلك من خلال دخول شحنات من الذرة الصفراء تصل إلى 110 آلاف طن مع الإفراجات المستمرة للأعلاف من قبل وزارة الزراعة، ما أوجد توازنًا تامًا فى الأسواق تسبب فى تراجع الأسعار.

وأوضح أن وزير الزراعة يتابع بشكل مستمر الإفراجات الجمركية بتنسيق كامل مع البنك المركزى، وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.