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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حبس عاطلين للاتجار بالمواد المخدرة في الوراق

المواد المخدرة
المواد المخدرة

قررت نيابة شمال الجيزة،  حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش والهيروين في الوراق.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتجارهما في مخدر الحشيش والهيروين في الوراق، وضبطا بحوزتهما على كمية من المخدرات

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50 كيس هيروين و25 قطعة حشيش

وكشفت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما على 50 كيس هيروين، و25 قطعة حشيش، وسلاح أبيض وهاتفين


واوضحت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما على كمية من مخدر  الحشيش والهيروين، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية
 

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وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.


تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطلين، لحيازتهما على كمية من مخدر الحشيش والهيروين، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

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