أصدرت القوات المسلحة الروسية اليوم الاثنين، بيانا حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت إن القوات الروسية دمرت مركز قيادة أوكرانى فى جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضى خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إنه تم تدمير مقر قيادة اللواء 28 الآلي التابع للجيش الأوكراني في منطقة مستوطنة ديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قصفت الطائرات التابعة للجيش الروسي وجنود الجيش، والقوات الصاروخية والمدفعية 82 وحدة مدفعية أوكرانية وجنود وعتاد عسكري في 118 منطقة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية دمرت ما يقرب من 20 جنديًا أوكرانيًا ومدافع هاوتزر من طراز D-30 في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز D-30 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي اتجاه كوبيانسك، ألحقت الطائرات التشغيلية - التكتيكية والجيش والمدفعية التابعة لمجموعة القتال الغربية الروسية أضرارًا بوحدات العدو في المناطق القريبة من مستوطنات أرتيوموفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وكراسنوي بيرفوي وسينكوفكا في منطقة خاركوف.

وأضاف البيان أن القوات الروسية قتلت وأصابت 190 جنديًا أوكرانيًا ودمرت سبع مركبات مدرعة، بما في ذلك عربة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي في جنوب دونيتسك ومناطق زابوروجيا خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة القتال الشرقية ثلاث هجمات أوكرانية في مناطق بالقرب من مستوطنات نيكولسكوي وأوروزينوي وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

و ألحقت قوة نيران الروسية أضرارا بالجنود الأوكران والمعدات المكدسة للجيش الأوكراني في المناطق القريبة من مستوطنات رابوتينو في منطقة زابوروجيا وأوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي اتجاه زابوروجيا تم تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من المستوطنة مارفوبول.