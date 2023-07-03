بايرن ميونخ يقدم عرضًا جديدًا لضم هاري كين

يرغب بايرن ميونخ في تدعيم الشق الهجومي خلال الموسم الجديد، بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن توماس توخيل لديه إصرار كبير على ضم المهاجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رحب اللاعب بالانتقال للبفاري خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن بايرن تقدم بعرض جديد لضم المهاجم الإنجليزي، بعد رفض توتنهام العرض الأول، والمُقدر ب 60 مليون جنيه إسترليني.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بايرن ميونخ سيقدم عرضًا جديدًا للظفر بخدمات هاري كين خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت إلى أن العرض الجديد يُقدر ب 80 مليون جنيه إسترليني، بجانب إضافات أخري تخص فوز الفريق بالبونديسليجا ودوري أبطال أوروبا، مما يجعل هناك احتمالية لموافقة الفريق الإنجليزي.

أسباب إصرار هاري كين على الرحيل عن توتنهام

ويبحث هاري كين عن الرحيل عن صفوف توتنهام خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما لم يستطع التتويج ببطولة السبيرز خلال مسيرته مع الفريق، والتي تقترب من 14 عاما.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الإنجليزي يضغط على توتنهام من أجل الرحيل لصفوف بايرن ميونخ خلال الميركاتو الحالي، حيث لديه قناعة كبيرة بإنه سينافس على جميع الألقاب المحلية والقارية مع العملاق البفاري.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد هاري كين مع توتنهام مع نهاية الموسم المقبل، مما يجعل إدارة توتنهام تضغط عليه من أجل التجديد حتى لا يرحل مجانًا الصيف المقبل، لكن اللاعب يرفض التجديد.

وترغب إدارة السبيرز في انتداب العديد من النجوم واللاعبين الكبار، من أجل المنافسة بقوة الألقاب المحلية والقارية الكبيرة خلال الموسم الجديد، حيث تعمل على التعاقد مع المهاجم الإنجليزي العملاق.

وكان بايرن ميونخ قد خرج من دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب 3/0، ليتعادل في لقاء العودة 1/1، ويودع البطولة.

كما حقق لقب الدوري الألماني بصعوبة في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند، ليحسمها في الجولة الاخيرة من المسابقة ويفوز باللقب.