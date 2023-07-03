سوهاج: استلام ابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية بـ50 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية والتى تم تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان تكلفة المشروع تبلغ 50 مليون جنيه.

واشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى ان محطة رفع صرف صحى ساقلتة الفرعية تبلغ طاقتها التصميمية 236 لتر لكل ثانية وتضم شبكات انحدار بطول 7775 متر طولى وخط طرد قطر 5 مللى بطول الف متر وعدد 366 غرفة منزلية لتخدم 10 الاف نسمة بغرب مدينة ساقلتة وذلك بهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.