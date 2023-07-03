عيد الاستقلال الأمريكي .. ذكرى خلدت توماس جيفرسون وأسست دولة “العم سام”

تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليو كل عام بعيد الاستقلال، وهي الذكرى التي يخلد فيها الأمريكيون موافقة مندوبى 13 مستعمرة على إعلان الاستقلال، وهو إعلان هذه المستعمرات الاستقلال الذاتى عن بريطانيا.

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وأصبح يوم الاستقلال بمثابة عيد لدى الشعب الأمريكي بالكامل، وهو عطلة فدرالية بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776، مُعلنةً استقلالها عن بريطانيا العظمى، إذ يجتمع أفراد العائلة والأصدقاء فى حفلات شواء، وتمتلئ المتنزهات بالمسافرين وإقامة العروض والحفلات الموسيقية واستعراضات الألعاب النارية.

القصة من البداية

تقليد احتفالات يوم الاستقلال يعود إلى القرن الثامن عشر والثورة الأمريكية، ففي 2 يوليو 1776، صوت الكونجرس لصالح الاستقلال قبل أن يوقع الممثلون للمستعمرات الثلاثة عشر على الوثيقة التاريخية التي صاغها توماس جيفرسون.

القصة بدأت عندما اندلعت المعارك الأولية فى الحرب الثورية فى إبريل 1775، حيث أراد عدد قليل من المستعمرين استقلالا عن بريطانيا العظمى، وتم النظر إليهم على أنهم راديكاليين، لكن فى منتصف العام التالى، أصبح عدد أكبر من المستعمرين راغبا فى الاستقلال؛ بسبب تزايد العداء لبريطانيا وانتشار المشاعر الثورية.

عيد الاستقلال الأمريكي

وكتب الآباء المؤسسون فى إعلان الاستقلال: "نعتبر هذه الحقائق بديهية، أن جميع الرجال خلقوا متساوين، وأن خالقهم منحهم حقوق معينة غير قابلة للتصرف، من بينها الحياة والحرية والسعى وراء السعادة، ولم يتم اعتبار النساء متساويات فى هذا الإعلان، وكان أغلب الموقعين على الإعلان من أصحاب العبيد الذين لا ينزرون إلى العبيد على أنهم متساوون أو يتمتعون بحقوق".

السفارة الأمريكية تغلق أبوابها في القاهرة

قررت السفارة الأمريكية في القاهرة، غلق أبوابها بداية من غد الثلاثاء حتى يوم الأربعاء 5 يوليو، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي

وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا عبر تويتر، قالت فيه: "نحن متحمسون جداً للاحتفال رسميًا مع أصدقائنا المصريين خلال الشهر".