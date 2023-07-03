كثرة الوشم علي الجسد .. اضطراب نفسي ومحاولة لجذب الانتباه

أوضحت عالمة النفس الروسية يكاترينا غوركوفا، كثرة الرغبة في الحصول على مزيد من رسمات الوشم علي الجسد، بأنها ترجع إلى اضطراب نفسي.

الوشم

أشارت يكاترينا غوركوفا، :"هناك مَن يتقيدون برسم واحد، لكن الكثيرين ليس لديهم إحساس بقيود ما، إلي أن تصل أجسادهم بالكامل تدريجيا مزيّنة بالوشم".

يكاترينا غوركوفا الحصول علي مزيد من روسمات الوشم اضطراب نفسي

وأضافت يكاترينا غوركوفا، :"يمكن أن تشير الرغبة الشديدة في الحصول على وشم آخر إلى مشاكل نفسية، وفي بعض الأحيان لا يحتاج الكثيرين إلى وشم، بل يحتاج إلى مساعدة".

الوشم

وأكدت إيكاترينا غوركوفا قائلة :"الأسباب التي تجعل الناس يحصلون على الوشم بأنها محاولة للتعبير عما يصعب نقله إلى المجتمع بكلمات واستعراض موقفهم من الحياة أو تسجيل أحداث مهمة فيها، في محاولة لتخليدها على الجسد".

وتابعت من خلال تصريحات لها معلقه : "يمكن أن يكون الوشم محاولة غير واعية لتتبع الموضة أو بعض النزعات الاجتماعية، ويتجرأ الناس على اتخاذ مثل هذه الخطوة مدركين تماما أن الوشم سيبقى معهم مدى الحياة".

الوشم

أنهت يكاترينا غوركوفا حديثها قائلة: "بتأجيل الرغبة في الحصول على وشم لمدة عامين، عندما تكون هناك قناعة واضحة بضرورة اتخاذ هذه الخطوة، ولكن عندما تصبح الرغبة في صنع شيء جديد على الجسد هوساً فذلك يعني أنه حان الوقت لزيارة عيادة طبيب نفساني، لأن تلك الرغبة الشديدة ربما تكون طريقة لإيذاء نفسك أو جذب الانتباه إليك".