غلق السفارة الأمريكية بالقاهرة .. التفاصيل كاملة

قررت السفارة الأمريكية في القاهرة، غلق أبوابها بداية من غد الثلاثاء حتى يوم الأربعاء 5 يوليو، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي

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وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا عبر تويتر، قالت فيه: "نحن متحمسون جداً للاحتفال رسميًا مع أصدقائنا المصريين خلال الشهر".

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن السفارة والقنصليات في جدة والظهران ستغلق أبوابها بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

وكتبت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر "تويتر"، أنه “سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي”.