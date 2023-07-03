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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

غلق السفارة الأمريكية بالقاهرة .. التفاصيل كاملة

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية بالقاهرة

قررت السفارة الأمريكية في القاهرة، غلق أبوابها بداية من غد الثلاثاء حتى يوم الأربعاء 5 يوليو، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي

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وأصدرت السفارة الأمريكية بيانا عبر تويتر، قالت فيه: "نحن متحمسون جداً للاحتفال رسميًا مع أصدقائنا المصريين خلال الشهر".

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كما أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن السفارة والقنصليات في جدة والظهران ستغلق أبوابها بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

وكتبت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر "تويتر"، أنه “سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي”.

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