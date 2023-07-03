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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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بيان 3 يوليو لبى نداء الملايين .. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان 3 يوليو 2013 جاء تلبية من القوات المسلحة، لرغبة الشعب الذي نزل بالملايين في جميع الميادين، مطالبا برحيل جماعة الإخوان الإرهابية.

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وقال إن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بالعمى، حول أعداد المصريين الذين نزلوا الشارع، لذا رفض الإخوان تلبية رغبة الشعب سواء بالرحيل أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

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وطالب بالتفرقة بين الأزمات التي يشهدها العالم مؤخرًا، موضحًا أن الانتقاد أمر ضروري لكي يعدل المسئولين من مهامهم ويقدمون أفضل الخدمات، ولكن هناك مسلمات يجب وضعها فوق أي انتقادات مثل “ثورة 30 يونيو”.

إنهاك الأنظمة والحكومات

وأضاف عماد الدين، أنه منذ إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، وهدفها إنهاك الأنظمة والحكومات، وعقب 2011، كان هناك رغبة في إدخال الأسلحة إلى مصر، من أجل حدوث حرب أهلية، وكان العنف هو السائد.

وأشار عماد الدين إلى أن هناك أعضاء من جماعة الإخوان، طالبوا بإنشاء قوات عسكرية وشرطية، كما أن الإخوان خلال فترة حكمهم ظهرت قلة قدرتهم السياسية.

ونوه إلأى القوات المسلحة جلست أكثر من مرة مع محمد مرسي من أجل إقناعه لطلبات الشعب، وبالتزامن مع ثورة 30 يونيو، دعت القوات المسلحة لحوار وطني لجميع أطياف المجتمع بما فيهم الإخوان، ولكنهم رفضوا، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين.

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