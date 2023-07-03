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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

تأثير العامل الوراثي على صحة القلب والأوعية الدموية

القلب والأوعية الدموية
القلب والأوعية الدموية

أوضح الدكتور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب عضو أكاديمية العلوم الروسية، مدي تأثير العامل الوراثي في صحة القلب والأوعية الدموية.

صحة القلب والأوعية الدموية 

يوري بيلينكوف يكشف تأثير العامل الوراثي علي صحة القلب والأوعية

وأشار يوري بيلينكوف قائلا :"أن لبعض الأشخاص مقاومة فطرية لبعض الأدوية، فمثلا البعض لا يستجيبون أبدا للأسبيرين، مع أنه دواء قوي وفعال في الوقاية من تجلط الدم".

وأضاف يوري بيلينكوف :"قد تكون لهؤلاء المرضى خصائص وراثية تجعل هذا الدواء لا يعمل، وبالتالي يجب وصف أدوية أخرى لهم. مشيرا إلى أن من الممكن أن يظهر التحليل الجيني بشكل موثوق ما يسمى بالأمراض الأحادية الجين "الخلقية" وهذه أمراض يتيمة نادرة".

صحة القلب والأوعية الدموية 
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يمكن أن تكشف هذه الاختبارات حتى هذه الدرجة أو تلك مدى استعداد الشخص للإصابة ببعض الأمراض. كما أن نتائجها يمكن أن تقنع الشخص بضرورة الاهتمام بصحته بصورة أفضل والخضوع للفحوص بصورة دورية وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحيح.

وتابع يوري بيلينكوف :"إلى أنه يمكن مكافحة الوراثة السيئة باتباع نمط حياة صحي. لأن خطر تطور المرض الوراثي يعتمد على نمط العيش والخضوع للفحوص في الوقت المناسب".

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