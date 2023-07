رزان مغربي .. وعكة صحية فى الساحل وعودة للقاهرة للراحة

أصيبت النجمة رزان مغربي بوعكة صحية خلال تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالجو الهادئ على البحر.

وأجرت رزان مغربي فحوصات داخل أحد المستشفيات، ثم غادرت المستشفى فجر اليوم عائدة إلى منزلها في القاهرة لقضاء فترة راحة.

اقرأ أيضًا.. مصمم فستان رزان مغربي لـ الوفد: استوحيته من الاستايل الروماني ليبرز قوامها الأوروبي

وتملك النجمة اللبنانية رزان مغربي ذوق رفيع وقوام عارضات الأزياء وهذا ما جعلها محط اهتمام إعجاب متابعيها إينما وجدت لتصبح مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.

إطلالة ساحرة بدون أكمام

وتألقت رزان مغربي في أحدث ظهور لها، بإطلالة أنوثية ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش اللاميه باللون اللبني المزين بحبات الكريستال من اعلى، مع شق مثير كشف عن أحد ساقيها، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر ناعمة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزَا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

رزان مُغرَبي (19 أغسطس 1973-) إعلامية، مغنية وممثلة لبنانية.

حياتها الشخصية

ولدت رزان في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، لديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية، عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، تجيد أربع لغات العربية، الانجليزية الفرنسية، الإيطالية تزوجت من رجل الأعمال المصري «ناجي كامل» عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.

اقرأ أيضًا.. رزان مغربي تطل بالأسود الحرير في عيد الحب

رزان مغربي

مشوارها المهني

البداية مع تلفزيون المستقبل

بدأت عملها كمقدمة برامج بتشجيع من أمها في سن السادسة عشرة، وكان ذلك على شاشة تلفزيون المستقبل الأرضية عام 1989 كانت حينها أصغر مقدمة برامج على شاشة تلفزيون لبناني، فقدمت برنامجها الشهير الليل المفتوح لثلاث سنوات ونصف حتى العام 1993 غادرته بعدها في أواخر العام 1995.

الانتقال لتلفزيون الشرق الأوسط

في نهاية عام 1995 تلقت عرضا من الفضائيات العربية ـ الدولية وأولها مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي الذي كان يبث من لندن في المملكة المتحدة التي عرضت عليها الانضمام إلى شبكتها، لتقديم برامج ذات توجه عالمي. أول خطوة كانت فقرة (هايد بارك) في برنامج (مساء الخير ياعرب) بعدها توالت عليها البرامج فقدمت (دنيا الموضة) و (عالم السينما) و (ابجد فوز) و (ألو رزان) و (ابتسامات)، (بيج بايت) الذي كان يتناول أهم إصدرات ألعاب الفيديو والكمبيوتر على مدى سنوات، تنقلت رزان مع إم بي سي، بين برامج تتحدث عن السينما، والموضة، الألعاب والمسابقات، الغناء، الأحداث الاجتماعية والفضائحية، إلا عندما ابتكرت برنامجها Pops and Tops عام 1998 علما بأنها استعارت عنوان برنامجها هذا من آخر إنكليزي معروف. ورغم ذلك، عرف برنامجها الجديد نجاحا كبيرا، حيث تضمن حوارات مع أكبر مشاهير ونجوم الفن، ما اتاح لها بناء شبكة علاقات واسعة، ساعدت برنامجها على الاستمرار في نجاحه، ولتنجح من ثم في محطة بي بي سي في ضمها اليها بعد فترة ولتصبح رزان المقدمة الرسمية لبرنامج Top Of The Pops الموجه للشرق الأوسط. عام 2002 إنتقلت مكاتب بث إم بي سي إلى الإمارات العربية المتحدة ولبنان حيث عادت لبيروت لتقدم البرامج من هناك. عام 2003 عندما إفتتحت المحطة قناتها الثانية إم بي سي 2 قامت رزان بتقديم برنامجها رازمينا التي لم يستمر سوى لفترة قصيرة كما قامت بتغطية الكثير من الأحداث الفنية العالمية مثل حفلات توزيع الجوائز العالمية الموسيقية في موناكو ومحاورة كبار المشاهير من نجوم الغرب

رزان مغربي

في عام 2004 قدمت مع زميلها جلال شهدا برنامج المواهب نجم النجوم star search, قدمت عام 2006 فقرة بعنوان رزان وعباس ضمن برنامج البيت بيتك على التلفزيون المصري بعدها عادت ل إم بي سي لتقدم عدة برامج أخرى كفنتازيا، ألبوم النجوم العرب، شهرزان الذي تنقلت فيه حول دول العالم وقامت بمحاورة مشاهير العالم.

عملها مع المؤسسة اللبنانية للإرسال

توجهت بعدها إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال لتقديم برنامج قسمة ونصيب Perfect pride المتعلق بالزواج.

الانتقال للإعلام المصري

عام 2008 دخلت رزان الإعلام المصري من خلال قناة الحياة المصرية لتقديم برنامج ألعاب حتى مطلع العام 2011 حين إستغنت المحطة عن خدماتها بسبب الفيديو الفاضح لحياتها الشخصية الذي انتشر على اليوتيوب. عام 2009 عادت إلى شاشة إم بي سي من جديد مع برنامج «هو وهي» الذي قدمته مع الممثل الكويتي خالد البريكي، ويعكس البرنامج الفوارق اللافتة بين الرجال والنساء. كما يستقبلان في كل حلقة أربعة ضيوف كثنائيات من نجوم العالم العربي ليشاركوا جمهور الإستديو المؤلف من 50 رجلاً و50 امرأة

عام 2012 عادت لنقطة انطلاقتها تلفزيون المستقبل لتقدم برنامج مسابقات فني. وفي نفس العام وقعت من جديد عقدا مع قناة الحياة حيث قدمت برنامج صوت الحياة عام 2012 برنامج والحياة حلوة عام 2015 لكن العقد انتهى منتصف العام 2017 عادت بعدها مع إبنها إلى لبنان للإستقرار وقدمت حفل جوائز الموسيقى العربية على شاشة إم تي في اللبنانية.

رزان مغربي

العودة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط

في الثلاثين من آذار 2018 عادت إلى شاشة إم بي سي من خلال برنامج يحمل اسم «اللعيب مع رزان ومهيب»، ويشاركها في التقديم الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي ويُذاع عبر شاشة إم بي سي مصر. البرنامج حمل طابعاً رياضياً، مواكبةً لتواجد منتخب مصر في كأس العالم 2018، حي التقت بنخبة من نجوم الكرة، للحديث عن حياتهم الخاصة والأسرية وكرة القدم في رمضان 2020 قدمت برنامج الألعاب إغلب السقا مع الفنان المصري أحمد السقا.