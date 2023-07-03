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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

النائب طارق تهامي يفضح الإخوان .. يمتلكون قنابل وصواريخ مضادة للطائرات

طارق تهامي عضو مجلس
طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ

 قال طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان قامت بأخونة الدولة في كل المناصب الحكومية، مضيفًا أنهم تفاجأوا بوعي الشعب المصري السريع بشأن ما يقومون به.

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 وأكد تهامي، أن العنف ضد المواطنين المتظاهرين أمام سياستهم جعلهم في مرأى ومسمع الجميع، منوهًا إلى أن القوات المسلحة كانت هي الضامن الوحيد للشعب.

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النائب طارق تهامي يكشف خطة الإخوان للعودة إلى المشهد السياسى .. فيديو

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإخوان أدركت على عدم الانفراد بالشعب بعدما تدخل الجيش، مشيرًا إلى أن الجماعة شنت حربًا لـ شهور تستخدم فيها أسلحة ثقيلة تستخدمها جيوش العالم مثل صواريخ مضادة للطائرات وقنابل ورشاشات.

تطهير سيناء

وتابع أن الحرب استمرت تلك بين الجيش والإرهاب التي بذل فيها الجيش الكثير لتطهير سيناء من تلك العناصر الإجرامية، منوها إلى أن الجيش كان يهدم أنفاق الجماعات بالمياه مثلما حدث في حرب أكتوبر، وانتصرت فيها الإرادة المصرية في النهاية، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين.

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