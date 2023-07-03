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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

الأوقاف تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير العمل بالجامعة ، واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

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 الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تعد أهم جامعة في مجال الدراسات الإسلامية في وسط آسيا

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان تعد أهم جامعة في مجال الدراسات الإسلامية في وسط آسيا، وأنها حصلت على المركز الأول في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين, وعلى شهادة ضمان الجودة والاعتماد لفترتين متتاليتين، وهو ما يعزز مسيرة الجامعة ودورها الثقافي والريادي كأحد أهم مراكز الإشعاع العلمي والتنويري والثقافي ونشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم  الخاطئة عنه في وسط آسيا كلها.

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