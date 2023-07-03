عماد حسين يطالب بالتصدي لشائعات الإخوان .. تجار دين يرتدون ثوب المصلحين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري كشف حقيقة الإخوان الإرهابيين، وأنهم مجرد “تجار دين" من أجل الفوز بالسلطة.

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وطالب حسين، بضرورة نشر رسائل مؤثرة تزيد من وعي المواطنين، بشأن ما يتم نشره على منصات جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الوعي الإعلامي للشعب المصري مهم للتصدي للشائعات التي تروجها جماعة الإخوان عبر منابرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضرب مثالًا بأن الإخوان الإرهابيين شنوا هجوما قويا على الإعلامية لميس الحديدي، بشأن التساؤلات التي طرحتها حول حج الميتافيرس، ولكن اجتزءوا تصريحاتها، وبعد ذلك قدم بعضهم اعتذارا رسميا لها، لعدم اطلاعهم على الفيديو كامل.

تأخر صدور قانون تداول المعلومات

واستنكر عماد الدين في سياق آخر، تأخر صدور قانون تداول المعلومات رغم الجلسات التي عقدت بشأن هذا القانون في الحوار الوطني، وموافقة كل المشاركين على أهمية إصدار القانون، ولكن الاختلاف كان حول آلية صدروه.

ولفت إلى أن هناك معلومات لا يمكن تداولها خاصة التي تمس الأمن القومي، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين.