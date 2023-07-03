ضبط 19500 سلعة مدعومة داخل مخزن فى أسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط وبالتعاون مع مجلس مدينة البدارى من ضبط مخزن غير مرخص لدى تاجر سوق سوداء.

وضبط بداخل المخزن سلع تموينيه مدعمة وهى عبارة عن "168 شيكارة دقيق بلدى زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالى 8400 كيلو و60 شيكارة سكر سائب مدعم زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالى 3000 كيلو، و81 لفة سكر معبأ تموينى مدعم بداخل كل لفه 20 كيلو سكر بإجمالى 1620 كيلو،، و450 كليو جرام ردة ناعمة خاصة بالمخابز البلديه المدعمة، و51 كرتونة زيت مدعم بداخل كل كرتونة 12 زجاجة زيت بإجمالى 612 زجاجة، و673 علبه جبنة تصرف على البطاقات التموينية، و3845 كيس مكرونة، و96 علبة تونة و145 عبوة عدس، و72 برطمان مربى، و282 عبوة شاى، و290 كيس دقيق

تم التحفظ على الكميات المضبوط