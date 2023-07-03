المصريون بالنمسا يحتفلون بـ "3 يوليو" .. يوم خالد في تاريخ مصر والمنطقة

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن يوم الثالث من يوليو سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وأنه اليوم الذي أُعْلِنَ فيه نجاح ثورة الشعب المصري.

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ثورة 30 يونيو.. الثالث من يوليو علامة فارقة في التاريخ

المصريون بالنمسا

وأضاف “العبيدي”، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد”، أن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن ليكتب لها النجاح لولا هذا الموقف البطولي الذي قام به جيشنا الباسل.

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وواصل أن أبناء الشعب المصري انتظروا على أحر من الجمر تلك اللحظة التي يظهر عليهم فيها القائده العام، الفريق أول آنذاك، عبد الفتاح السيسي، والذي كان إعلانه انحياز الجيش إلى شعبه، هو لحظة انتصار إرادة الشعب على قوى البغي والعدوان، واسترداد الوطن من مخالب طيور جارحة عملت على تمزيقه: فرقا وشيعا وطوائف.

المصريون بالنمسا

وأكد أن القوات المسلحة المصرية الشجاعة ضربت مثلا يحتذى في إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتي تمثلت في رسم خارطة للطريق تنقذ بها الوطن، وتخطو به خطوات للأمام، في لحظة شديدة الخطورة، كان يدرك خطورتها الشعب المصري فخرج زمرا وفرادى لينقذ الوطن فكان له ما أراد بفضل دعم جيشنا العظيم الذي حماه من مخالب الإرهاب.

المصريون بالنمسا



وأكمل مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج، أننا في هذه المناسبة العزيزة، التي تعتبر علامة فارقة ويوما خالدا في تاريخ مصر والمنطقة، نعلن تجديد الدعم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللمؤسسة العسكرية المصرية الشجاعة التي نتقدم لها بالشكر عرفانا بالجميل.

المصريون بالنمسا

المصريون بالنمسا

وطالب أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج باستمرار الدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه لابد من تدريس هذه الثورة المجيدة لشباب مصر من الأجيال الجديدة، ليستمروا على درب أشقائهم الكبار وآبائهم، يعلون المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.