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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

حافلة بيراميدز تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

من وصول فريق بيراميدز
من وصول فريق بيراميدز

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

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مصطفى فتحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام البنك الاهلي بالكأس

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

قائمة فريق بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

 

قائمة فريق البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر

خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

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