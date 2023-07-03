حقيقة وجود أنفاق فى مسجد الأنصار بجنين

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسجد الأنصار في مدينة جنين، بعد حصار استمر ساعات، وجود مقاتلين داخله.

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ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صور نقلا عن الناطق باسم جيش الاحتلال، يقول إنها من داخل المسجد، وتم العثور على نفقين ومخزن للأسلحة داخل مسجد الأنصار، في جنين بعد حصار مسلحين بداخله بناءً على معلومات استبخاراتية.

ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما قامت بتجريف الشوارع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 8، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، واقتحم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برافقتهم جرافات عسكرية مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجدا قاموا بمحاصرته في مدينة جنين بالضفة الغربية، بذريعة اختباء مسلحين داخله وأنفاق، وطالب بتسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم، وفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأسقطت كتيبة جنين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خلال العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم ومدينة جنين منذ 12 ساعة.

وقالت كتيبة جنين في بيان مقتضب عبر حسابها على "تليجرام" إن عناصرها شنت هجوم واسع على محور الدمج والحواشين، واستهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بنيران كثيفة وعبوات متفجرة، ما أدى لإتلاف عدد من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلية بمجزرة جديدة فى مدن الضفة الغربية، باقتحام مدينة جنين ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "الحديقة والبستان" وهى العملية المستمرة من 12 ساعة حتى الآن، بدعم جوى من الطيران الحربى الذى استهدف بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 8 فى جنين وشهيد فى رام الله والبيرة، إصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطرة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى والشاباك، بيانا مشتركا جاء فيه: "فى عملية مشتركة، استهدفنا مقرًا للفصائل الفلسطينية فى جنين وعناصر "كتيبة جنين"، استُخدم كنقطة مراقبة، ومكانًا لتجمع وتسليح العناصر".

واقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن القرار بتنفيذ عملية عسكرية فى مخيم جنين اتُخذ قبل أسبوعين.