تصادم سيارتين بالوراق وإصابة 4 أشخاص

وقع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق، واصيبه به 4 أشخاص وتم نقلهم إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

اقرأ أيضا.. تفاصيل إصابة 3 أشخاص بحادث على الطريق الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الوراق، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وفى سياق آخر، تعرض 3 أشخاص للإصابة، في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بـ حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق حدائق أكتوبر، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة حدائق أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.