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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 138 حالة تعد  على أرض زراعية ببنى سويف

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية  لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي  وكذلك استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات الخدمية وبخاصة خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية، والتى قد يستغلها البعض فى التعدى على الأراض الزراعية أو الشروع فى أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

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وتبين من التقرير  الذى أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه قد تم إيقاف وإزالة فى المهد لأكثر من 40 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمراني  بمراكز بنى سويف  الواسطى ناصر وسمسطا وتضمنت  40 حالة تعد على الأراضى الزراعية و4 حالات بناء طوابق عليا بدون ترخيص  ليصبح إجمالى ما تم إزالته خلال إجازة عيد الأضحى  إلى 138 حالة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.

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وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى  ومنع أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  لضمان عدم استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالف.

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