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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مدربة ترقص مع دولفين .. انسجام يبهر الجمهور (فيديو)

مدربة ترقص مع دولفين
مدربة ترقص مع دولفين

رقص دولفين مع مدربته في أحد العروض المائية، بطريقة متناغمة أبهرت الجمهور، وبينما كان الدولفين يتولى أمر السباحة، كانت  المدربة ترقص فوق المياه كأنها تطير.

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وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو تظهر فيه المدربة وهي تضع كل ثقتها في سمكة الدولفين، التي حملتها فوق رأسها، وسبحت بها في حوض السباحة، وأدا الفريق رقصات أبهرت الموجودين في العرض.

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طفل يسقط من ارتفاع شاهق.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

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الاحتلال يجرف شوارع جنين ويمنع الإسعاف من المرور (فيديو)

تعد سمكة الدلفين، من الكائنات البحرية المحبة للإنسان، وتنتشر في جميع أنحاء العالم، وتتوفر بكثرة في الأماكن ذات المياه متوسطة العمق  في المحيطات.

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وتتعدد أنواع الدلافين إلى حوالي 40 نوع مختلفًا، ويمتلك الدلفين العديد من الألوان المختلفة، ويعتبر اللون الرمادي هو الأكثر شهرة من بين هذه الألوان.

 

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