مدربة ترقص مع دولفين .. انسجام يبهر الجمهور (فيديو)

رقص دولفين مع مدربته في أحد العروض المائية، بطريقة متناغمة أبهرت الجمهور، وبينما كان الدولفين يتولى أمر السباحة، كانت المدربة ترقص فوق المياه كأنها تطير.

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وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو تظهر فيه المدربة وهي تضع كل ثقتها في سمكة الدولفين، التي حملتها فوق رأسها، وسبحت بها في حوض السباحة، وأدا الفريق رقصات أبهرت الموجودين في العرض.

تعد سمكة الدلفين، من الكائنات البحرية المحبة للإنسان، وتنتشر في جميع أنحاء العالم، وتتوفر بكثرة في الأماكن ذات المياه متوسطة العمق في المحيطات.

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وتتعدد أنواع الدلافين إلى حوالي 40 نوع مختلفًا، ويمتلك الدلفين العديد من الألوان المختلفة، ويعتبر اللون الرمادي هو الأكثر شهرة من بين هذه الألوان.