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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بيريرا
بيريرا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا بشكل نهائي  إقامة مباراة القمة القادمة بين الأهلي  والزمالك المقرر اقامتها يوم 13 يوليو الجاري في الدوري الممتاز لطاقم تحكيم مصري

حيث تمسكت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا بإسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي طاقم تحكيم مصرى.

ورفض البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام استقدام طاقم تحكيم أجنبي رغبة من الخواجة في منح الفرصة لكوادر التحكيم المصري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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