6250 جنيهًا.. تنقذ سمع «ياسين»

الطفل ياسين محمد جمعة يبلغ من العمر 4 سنوات، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بضعف سمع شديد بالأذنين، وكذلك أخوه الأكبر، ويحتاج إلى تركيب سماعات طبية، وحصل عليها من التأمين الصحى، إلا إنها كثيرة الأعطال والصيانة، والآن أصبحت دون جدوى ولا تعمل.

وحاليًا يحتاج الطفل إلى تركيب سماعات طبية بالأذنين تتكلف ستة آلاف ومائتين وخمسين جنيهًا، وإلى عمل جلسات تخاطب بشكل مستمر تتكلف ألف جنيه شهريًا، كى تتحسن الحالة، ويستطيع الكلام والاستمرار بالدراسة مثل باقى الأطفال، لكن تكلفتها الشهرية عالية، بالإضافة إلى مصاريف العلاج، وهى كبيرة جدًا بالنسبة لوالده، الذى لا يملك من حطام الدنيا شيئًا، ولديه 4 أطفال فى مراحل التعليم الابتدائى، والآن الطفل مهدد بصعوبات وفقدان نعمة الكلام، لعدم توافر النفقات المطلوبة للعلاج، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأبناء، ومريض بورم سرطانى بالكبد وفيروس سى ويحتاج إلى علاج مستمر ومتابعة طبية.

جاءت أم الطفل إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بنفقات شراء السماعات وجلسات التخاطب، أو توفير السماعات وجلسات التخاطب بأحد المراكز الطبية، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة.