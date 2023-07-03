محافظ بني سويف يناقش إقامة مشروع سوق للسيارات

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الجهود الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية، إذْ قام المحافظ اليوم بزيارة تفقدية لقطعة أرض بمنطقة بياض العرب الصناعية.

وجَّه المحافظ بوضع تصور لإمكانية إتاحة جزء من الأرض لإقامة سوق لبيع السيارات على غرار الأسواق بالقاهرة، ويشمل إقامة منافذ متحركة لتسهيل خدمات المرور أو الشهر العقاري وغيرها، وذلك سيدعم المشروع كما هو حال في أسواق بيع السيارات المستعملة.

ناقش المحافظ مقترحات تعظيم الاستفادة من موقع قطعة الأرض، والتي تتميز بقربها من المنطقة الصناعية ومن الطريق الرئيسي ومحور عدلي منصور مما يجعلها تتصف بخصائص استراتيجية مهمة من أهمها: الموقع الجغرافى والخدمات القريبة منها، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن التصور المطلوب توضيح طبيعة المنطقة الجغرافية وشبكة الطرق المؤدية إليها وعوامل ونقاط القوة بالموقع ومميزاته النسبية، بجانب وضع الحلول وتلافى الملاحظات التي قد تعوق استثمار المنطقة.

فى ختام جولته كلف المحافظ المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل بإعداد التصور وعرضه على سيادته "خلال أسبوع" والتنسيق مع التخطيط العمراني والاستثمار ليكون المقترح متكاملًا من النواحي كافة والإجراءات، والذي يهدف لتعظيم سلاسل القيمة المضافة من موارد المحافظة وتعظيم موارد الدولة.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، والمهندس رامى رجب مدير التخطيط العمرانى، وسلمى فتحى مديرة مكتب خدمة المستثمرين، وعدد من مسئولي المنطقة الصناعية وأملاك الدولة.

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