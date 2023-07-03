14  ألف جنيه تعيد سمع الطفل «عبدالمنعم»

الطفل عبدالمنعم محمد عبدالمنعم يبلغ من العمر 6 سنوات ونصف، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بفقدان السمع العصبى الشديد بالأذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، ومنذ ثلاث سنوات أجريت له جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، والآن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع، القوقعة، يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء تتكلف آلاف الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأسرة، والطفل مهددة الآن بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف القوقعة عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف ثلاثة عشر ألفًا وستمائة جنيه.

جاءت أم الطفل إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت للأسف إن التأمين الصحى لا يغطى الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع القوقعة، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة توفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.