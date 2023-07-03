متابعة مشروعات تأهيل الترع والمجاري المائية بالفيوم

تفقَّد الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري يرافقه المهندس محمود السعدي مستشار الوزير لمتابعة مشروعات تأهيل الترع والري الحديث، المجاري المائية بالفيوم.

يأتي هذا في إطار اهتمام الوزارة بالمشروعات القومية ومتابعة المشروع القومي لتأهيل الترع ومنشآت الري والأعمال الصناعية، ومتابعة مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية.

جاء ذلك المهندس حسين شنب مدير عام المكتب الفني للدكتور وكيل الوزارة الدائم، والمهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام الإدارة العامة لري غرب الفيوم ومديري هندسة ري إطسا والغرق، وشملت الجولة المرور على أعمال تأهيل الترع التي تم تطبيق الدليل الإرشادي عليها بزمام هندسة ري الغرق وهندسة ري إطسا ومخر سيل مغيب واستقرار حالة المياه والمناسيب خلال هذه الفترة والتأكيد على المتابعة المستمرة.

متابعة نسب التنفيذ بمشروعات تبطين الترع والمجارى المائية:

أوضح وكيل الوزارة أنه جارٍ العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 64,75%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 74%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 41%، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 94%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 98%.

كشف وكيل وزارة الري، أنه يجري العمل لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 54%، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة البحر الشرقي وترعة مسقة الكومي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 26%، وجارٍ العمل فى تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى ىالنهاية، وجارٍ عمل التدبيش لعملية الطاجن الأولى (أ) زمام 1600 فدانًا، وعملية الطاجن الأولى (ب) زمام 2650 فدانًا، وتم البدء في عمليات الحفر لتدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح، كما تجري أعمال الحفر أيضًا لإحلال وتجديد تغطية مصرف أبودنقاش، وتأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7.6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5.023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%.