حبس المتهم بإنهاء حياة شاب في الزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يدعى "محسن. ط"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.