عاجل
وفاة 5 أشخاص وإصابة 11 شخصا في هجوم مسلح شمال نيجيريا
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ميدو يؤيد كولر ويحدد بداية إصلاح الكرة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أيد أحمد حسام ميدو تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بشأن حديثه عن تعمد إهدار الوقت خلال المباريات بتعليمات من المدربين.

txt

أحمد صديق: الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفيوتشر أمس الأحد، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وكان مارسيل كولر مدرب الأهلي قد وجه رسالة إلى المسؤولين عن كرة القدم في مصر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وفيوتشر، أكد خلالها ضرورة سعيهم للقضاء على أزمة إهدار الوقت في المباريات.

 

ميدو يعلق على تصريح كولر

وبناء عليه علق ميدو في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتفق تمامًا مع كولر، واحد من أهم عيوب الكرة المصرية موضوع تعمد إهدار الوقت بتعليمات من المدربين تحت رعاية الحكام".

 

وأضاف: "لو سمعنا كلام كولر وأوسوريو وڤيتوريا وميكالي وبابا فاسيليو ومونولوڤيتش وباتشيكو وأجرينا اجتماعًا معهم ونسمع منهم أهم المشاكل التي تواجههم في مسابقة الدوري وكيف نستطيع معالجتها، ممكن تكون فكرة عظيمة وقد يكون هذا الأمر هو بداية الإصلاح".

 

نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر

نجح فريق فيوتشر في إحراز هدف في الدقيقة 18 من عمر شوط اللقاء الأول، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل من حكم اللقاء محمود البنا.

txt

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي امام فيوتشر في الدوري

وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول أحرز النادي الأهلي هدف التقدم عن طريق ياسر إبراهيم مدافع الفريق ولكن تم إلغائه بداعي التسلل من محمود البنا حكم اللقاء.

مواد متعلقة

بدء اختبارات الأهلي بمحافظة الشرقية غداً

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي اليوم في كأس مصر

رسائل كولر بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

أحمد صديق: الأهلي لا يقل عن أندية أوروبا

عبدالظاهر السقا: لم نتعمد إضاعة الوقت أمام الأهلي

محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي في كأس مصر

الجريدة الورقية