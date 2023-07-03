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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

استدعاء ضحايا نصابة السفر للحج لسماع أقوالهم

متهمة
متهمة

قررت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الاثنين، استدعاء ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج، لسماع أقوالهم.

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تأجيل محاكمة مقاول بتهمة النصب على مواطنين بمصر القديمة

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القبض على مسجل خطر بالشرقية بتهمة النصب على المواطنين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها  3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى باسمها بأحد البنوك)، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة.

وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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