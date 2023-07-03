لماذا يغير إيلون ماسك قواعد "تويتر"؟ وما هو تجريف البيانات؟

لقد كانت 36 ساعة حافلة بالأحداث على تويتر Twitter، قام إيلون ماسك Elon Musk بتغيير "القواعد" وقال إنه تم تنفيذ قيود معينة لمنع "المستويات القصوى من تجريف البيانات" و "التلاعب بالنظام" من قبل "مئات عدة من المنظمات".

ما هو تجريف البيانات؟ وما هي "السلبيات" التي جعلت إيلون ماسك يتخذ إجراءً صارمًا إلى حد ما لتقييد عدد التغريدات التي يراها الأشخاص في اليوم؟ نفسر ما هو وتأثيره؟



ما هو تجريف البيانات؟



تجريف البيانات، المعروف أيضًا باسم تجريف الويب، هو العملية الآلية لاستخراج كميات كبيرة من البيانات من مواقع الويب أو المصادر عبر الإنترنت، يتضمن استخدام أدوات البرامج أو تقنيات البرمجة لجمع المعلومات من صفحات الويب وتحويلها إلى تنسيق منظم، مثل جدول بيانات أو قاعدة بيانات.



هل جميع البيانات التي يتم تجريفها "سيئة"؟



لا، تجريف البيانات له آثار إيجابية وسلبية، على الجانب الإيجابي، يمكن استخدامه لأغراض مشروعة مختلفة. يمكن للباحثين والمحللين كشط البيانات لجمع معلومات لأبحاث السوق أو تحليل الاتجاهات أو مراقبة أسعار المنافسين ومعلومات المنتج، يمكن للشركات كشط البيانات لجمع ملاحظات العملاء أو المراجعات أو لإنشاء عملاء متوقعين لفرق المبيعات الخاصة بهم، يمكن أيضًا استخدام تجريف البيانات في البحث الأكاديمي أو صحافة البيانات أو لإنشاء تطبيقات وخدمات مبتكرة.



ما هي عيوب تجريف البيانات؟



يمكن أن يكون تجريف البيانات ضارًا أيضًا عند استخدامه لأغراض غير أخلاقية أو غير قانونية، على سبيل المثال، لدى الكثير من مواقع الويب شروط خدمة أو اتفاقيات استخدام تحظر كشط بياناتها دون إذن، عندما ينتهك الكشط هذه الشروط، يصبح الوصول غير المصرح به إلى بيانات موقع الويب ويمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية.

هناك دائمًا تهديد بانتهاك حقوق الطبع والنشر، إذْ قد يتضمن تجريف البيانات نسخ ونسخ مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون الحصول على إذن مناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات قانونية إذا كانت البيانات المسروقة محمية بموجب قانون حقوق النشر.

علاوة على ذلك، فإن كشط البيانات الشخصية، مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف أو المعلومات الحساسة، دون موافقة الأفراد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات الخصوصية، قد يؤدي إلى إساءة استخدام البيانات الشخصية أو سرقة الهوية أو الإعلانات الموجهة.



الشيء الوحيد الذي جعل إيلون ماسك يغير القواعد هو أن تجريف البيانات يؤثر على أداء موقع الويب، ويمكن أن يؤدي التجريف المكثف والمتكرر إلى تحميل عبء كبير على خوادم موقع الويب المستهدف، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء أو حتى تعطل الموقع، يؤثر هذا على تجربة المستخدم للزائرين الشرعيين ويمكن اعتباره شكلًا من أشكال هجوم رفض الخدمة.

السبب الآخر للخلاف هو التلاعب بالبيانات وإساءة استخدامها، يمكن التلاعب بالبيانات المقتبسة أو تغييرها أو تحريفها، مما يؤدي إلى معلومات مضللة أو أنشطة احتيالية.



لماذا "يحبط" إيلون ماسك من تجريف البيانات؟



أعرب إيلون ماسك عن قلقه يوم الجمعة من قيام الكثير من المنظمات بكشط بيانات تويتر على نطاق واسع، والتي ادعى أنها أثرت سلبًا على تجربة المستخدم، وادعى أن الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من البيانات لتدريب نماذج لغة الذكاء الاصطناعي هي المسئولة عن ذلك، لقد كان بحثًا مستترًا في Microsoft و OpenAI و Google وغيرها من الشركات التي تستخدم نماذج لغة كبيرة لغرض الذكاء الاصطناعي التوليدي.