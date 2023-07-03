اعتدال في درجات الحرارة .. توقعات الأرصاد لطقس الغد

يشهد طقس غد الثلاثاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، اعتدالًا في درجات الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، ويكون حارًّا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

يشهد غدًا نشاطًا للرياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 18 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.