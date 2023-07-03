«الزراعى المصرى» يجوب المحافظات لدعم الأسر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قام البنك الزراعى المصرى بجولات شملت 25 محافظة خلال 5 أيام تضمنت جميع محافظات الدلتا والصعيد وسيناء والإسكندرية ومطروح قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا للبنك.

قال البنك فى بيان له خلال الجولات التقى قيادات البنك بالمحافظين ونوابهم والأجهزة التنفيذية لتوزيع قسائم شرائية على عشرات الآلاف من الأسر بشكل مباشر، لتوفير احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتطبيقاً لقيم التكافل الاجتماعي، وهو أحد المبادئ الأساسية لمبادرة «حياة كريمة» التى تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته.

استعرض علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة خلال الجولة جهود البنك لتوفير كافة أوجه الدعم التى يقدمها البنك للفئات الأولى بالرعاية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعى.

وأوضح أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية مثل تيسير زواج الفتيات، وتوزيع قسائم السلع التموينية فى المواسم والأعياد والرعاية الصحية بتوفير أجهزة طبية ومساعدات مادية لدعم عدد من المراكز الطبية الخيرية فى جميع المحافظات وغيرها من البرامج الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، تفعيلاً لمبدأ التكافل الاجتماعى الذى يمثل أهم مبادئ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تعد نموذجاً ملهماً فى التكافل الاجتماعى لتقديم الدعم والمساعدة لأهلنا فى كل ربوع مصر.

كما استعرض فاروق مع المحافظين دور البنك الزراعى المصرى فى توفير التمويل متناهى الصغر لخلق مجتمعات انتاجية فى القرى، ما يسهم فى خلق فرص عمل حقيقية لزيادة الدخل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعى المصرى يستهدف مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية والمحافظات الحدودية بالإضافة لمحافظات الصعيد والدلتا، مشيراً إلى أن الكوبونات التى يتم توزيعها عبارة قسائم لشراء اللحوم والسلع التموينية تُسلم للمستحقين ليقوموا بصرفها من أى مجمع استهلاكى أو المنافذ التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.

واستهل رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعى زياراته بمحافظة الفيوم حيث التقى مع الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البنك لتوفير كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً فى قرى حياة كريمة، سواء من خلال توفير التمويل متناهى الصغر لتحسين مستوى معيشتهم أو تقديم المساهمات العينية فى المواسم والأعياد تفعيلًا لمبدأ التكافل الاجتماعى.

ومن الفيوم إلى بورسعيد حيث إلتقى باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأثمر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون لتمويل ودعم الأسر المنتجة والمعيلة وصغار التجار، كما شارك فى تدشين تكية مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية.

وفى محافظة الدقهلية التقى رئيس البنك الزراعى المصري، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للمشاركة فى تدشين قافلة «إيد فى إيد» بالمنزلة لتقديم مساعدات عينية وكوبونات للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق والتعاون بين البنك ووزارة التضامن الاجتماعى وجمعية رسالة بالمنزلة، وذلك بحضور سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالدور الوطنى والمجتمعى للبنك الزراعى المصرى فى تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم كافة أوجه المساعدة لتحقيق التكافل والكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر.

ومن الدقهلية إلى جنوب سيناء حيث التقى علاء فاروق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجرى خلال اللقاء تسليم مساهمات البنك لصرف السلع والمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، كما تناول اللقاء دور البنك فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب والمرأة البدوية بما يسهم فى توفير فرص العمل ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة.

وفى الاسكندرية استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه بديوان عام المحافظة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وعدد من قيادات البنك، استعرض خلالها أوجه التعاون بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى للمساهمة فى تعزيز جهود التنمية بالمحافظة فى كافة المجالات، وخلال اللقاء جرى تسليم قسائم شراء اللحوم والسلع الغذائية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك فى إطار التعاون بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة نظم البنك الزرعى المصرى مؤتمراً للشمول المالى ودعم الأسر الأولى بالرعاية بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وخلال المؤتمر تم توزيع قسائم لشراء اللحوم والسلع الغذائية على الأسر المستحقة بنطاق مراكز دمنهور وايتاى البارود وأبو حمص والرحمانية، ممن تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وأغلبهم من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وذوى الهمم.

عقب ذلك تقدمت نائب المحافظ بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك، مثمنة جهود البنك لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة مؤكدة على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة لرفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المساهمة فى تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات.

وفى باقى المحافظات قام عدد من قيادات البنك بتسليم قسائم المساهمات العينية للسادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والاشراف على توزيعها على الأسر المستحقة كل فى نطاق محافظته.

وحرص ممثلو البنك الزراعى المصرى على التأكيد على هدف البنك من وراء تلك المساهمات فى التكاتف الاجتماعى ودعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساندة جهود الدولة لتلبية متطلبات الفئات الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن الدور التنموى للبنك فى توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.