بواتينج يحدد مستقبله الكروي بعد أسبوعين

حدد كيفين برينس بواتينج الأسبوعين المقبلين لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله الكروي وذلك بعد نهاية تعاقده مع فريق هيرتا برلين الألماني، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال بواتينج أنه خلال الأسبوعين سيحدد بشكل نهائي كل ما يتعلق بمواصلة مسيرته كلاعب أو الاعتزال.

بدأ بواتينج، المولود في برلين، مسيرته الاحترافية في 2005 في هيرتا برلين وعاد للفريق في عام 2021 ، بعد أن لعب لعدة أندية منها توتنهام الإنجليزي وميلان وفيورنتينا الإيطاليين وبرشلونة الإسباني، وشالكه وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين.

ولعب اللاعب البالغ من العمر (36 عاماً) عد قليل جدا من المباريات في الموسم الماضي بسبب الإصابات.

وقال بواتينج: يجب أن أرى ما هو الأفضل بالنسبة لي، ما الذي يمكن لجسدي أن يقدمه، مازلت في مرحلة حيث أفكر كيف ستسير الأمور.

وواصل: كانت أسابيع وأشهر صعبة بعد الهبوط، لذلك قلت لجميع الجهات أنني بحاجة للراحة، إجازة قصيرة، ولكن القرار سأتخذه خلال الأسبوعين المقبلين، وبعد ذلك سأعلن عنه.