بنك القاهرة يكرِّم البطلة الرياضية «نور الشربينى»

كرّم بنك القاهرة نور الشربينى بطلة مصر فى الاسكواش والحاصلة مؤخراً على بطولة كأس العالم للمرة السابعة فى تاريخها والخامسة على التوالى، والعودة من جديد كالمصنفة الأولى عالمياً وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش.

يأتى التكريم فى إطار رعاية البنك لـ«نور الشربينى» للعام الثالث على التوالى ويحرص خلالها البنك على تقديم كافة سُبل الدعم والمساندة للاعبة لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية والاحتفاظ بصدارة التصنيفات العالمية.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن نور الشربينى بطلة مصر فى الاسكواش نموذجاً يحتذى به فى الإصرار والمثابرة لتحقيق إنجاز رياضي بما يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية، موضحاً أن الرعاية تأتى انطلاقاً من حرص بنك القاهرة على دعم المواهب المصرية فى جميع المجالات، لا سيما الرياضية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية للبنك.

وأكد «فايد» أهمية دعم الرياضة المصرية، لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصرى، والتى تسهم فى صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية، خاصةً فى رياضة الاسكواش، التى حقّقت فيها مصر إنجازات كبيرة على المستوى الدولى. وأوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة، أن بنك القاهرة يحرص على دعم ومساندة القطاع الرياضى من خلال جهود كثيرة أبرزها دعم أبطال مصر الرياضيين ومساندتهم فى مختلف الأحداث الرياضية حيث يرعى البنك خلال العام الجارى 9 من أبطال مصر الرياضيين فى مختلف الألعاب الرياضية، فضلاً عن استمرار رعاية البنك للاتحاد المصرى لكرة السلة للعام الرابع على التوالى والاتحاد المصرى للبادل فى عامه الأول.