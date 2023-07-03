انطلاق اولى مباريات كرة القدم الشاطئية بصيف 2023 بالإسكندرية

على رمال شاطئ اسحاق بمنطقة سيدى بشر بشرق محافظة الاسكندرية، انطلقت اولى مباريات كرة القدم الشاطئية لتعيد للاذهان العصر الذهبى لشواطئ عروس البحر المتوسط ،ولجذب المصطافين من شتى المحافظات للاستمتاع بمياه البحر بصيف 2023 ليكون مختلفا بعد ان سعت الادارة المركزية للسياحة والمصايف الى استغلال الشواطئ فى تنظيم فعاليات رياضية وانشطة متنوعة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، عن استضافة شاطئ إسحاق حلمي لمباريات كرة القدم الشاطئية والتي من المقرر لها أن تنتهي يوم الخميس القادم بمعدل مبارتان يوميا وتقام المباريات من الساعة الخامسى مساء وحتى الثامنة مساء ؛ حيث كانت أولى المباريات بين فريقي نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية.

ووجه المحافظ؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة أن تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فعاليات رياضية، وإظهار الشواطئ بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة، وتؤكد المحافظة أن هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الإدارة المركزية، عن اعتزازه باختيار الإتحاد المصرى لكرة القدم (الشاطئية) لواحد من شواطئ عروس البحر المتوسط لإقامة الفاعلية الرياضية عليها، كما أنه مرحب بالفرق المشاركة ومشجعيهم ،ودعا الجمهور السكندري بالمشاركة وتشجيع الفرق متمنيا التوفيق للمشاركين، لافتا إلى أن هناك 5 فرق مشاركة في المباريات.

وأكد عبد الرازق أن شواطئ الاسكندرية ترحب باقامة أي فاعليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.