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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تموين المنيا يضبط 66 مخالفة في حملات على المخابز البلدية والأسواق

الحملات التموينية
الحملات التموينية

حررت مديرية التموين بالمنيا، 66 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات .

والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية منها،  56 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ( خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –  عدم وجود سجلات)، و10 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ( عدم الإعلان عن الأسعار-  بيع بأزيد من الثمن - غش تجارى).

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