غلق مقاهي بالمنيا لمخالفتها شروط الترخيص

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية.

القرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا: "إن الوحدة المحلية نفذتْ حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة، أسفرت عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى بشارع عدنان المالكى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم تنفيذ قرار غلق مقهيين بحى شمال لمخالفة شروط الترخيص، والتعدى على حرم الطريق، فضلًا عن التسبب فى إزعاج المواطنين.