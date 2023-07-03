الهدوء يسود لجان الثانوية الأزهرية في امتحان الفيزياء بالبحر الأحمر

تفقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الإثنين الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٣م، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بنين الغردقة والتي تضم لجان معهد بنين الغردقة ولجان معهد بنين الغردقة النموذجى

حيث أدى طلاب القسم العلمى امتحان اليوم فى مادة الفيزياء .

وقد اطمأن فضيلته على انتظام وانضباط اللجان، وأن اللجان تتسم بالهدوء والاستقرار وناقش الطلاب حول وضوح الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية وأن الأسئلة تتسم بالتدرج طبقا للمواصفات والمعايير الفنية لوضع الامتحانات.

وأكد فضيلته على ضرورة المتابعة اليومية للجان للاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود أى شكوى والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المقررة للامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وبتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تفقدت لجان متابعة تابعة للإدارة العامة للأمن بمشيخة الأزهر، مراكز أسئلة الثانوية الأزهرية بالمحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأفادت لجان المتابعة بانضباط عمليات التأمين الخاصة بمراكز الأسئلة، والتزام كل المكلفين بالتواجد بالأعمال الموكلة إليهم، حيث تواجد كل المكلفين التابعين للمناطق الأزهرية،

بالإضافة لقوات الحماية المدنية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين مقرات المراكز.

الازهر