ضبط 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر بكفر الشيخ

قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، بالإشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية وبمشاركة إدارة تموين كفرصقر، بتوجيه ضربه متلاحقة لتجار السوق السوداء.

حيث تم المرور على معظم التجار الذين قاموا بصرف الكمية المخصصة لهم من شركة السجائر، أكثر من مرة، وتبين قيامهم بالتصرف في كل الحصة بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وأسفر المرور عن تحرير عدد 8 محاضر جنح ضد عدد 8 تجار ببندر كفر صقر، قاموا بالتصرف في كمية قدرها 16500علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وذلك بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 45 المنظم لشئون التموين، وكذا المرسوم بقانون 163 لسنة 50، والخاص بالامتناع عن البيع بهدف الإحتكار والبيع بأزيد من السعر، كما تم تحرير محضر جنح ضد احد أصحاب المحلات لحيازته كمية من السجائر.