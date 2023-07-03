تصدير 20500 طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الإثنين 2023/7/3 أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 115 شاحنة بضائع و 120 سيارة وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 95 شاحنة بضائع و 110 سيارة

بينما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع عامة ومتنوعة و 20 شاحنة بضائع و 10 سيارات

حيث يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات وتغادر السفينة ROYAL - O وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير الي الهند

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 105 شاحنة بضائع

و شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة

و استقبل الميناء السفينة سينا

و يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكبا بموانيها

موانئ البحر الأحمر:

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة