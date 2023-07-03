حملات لرفع الإشغالات وتمهيد الشوارع وتطهير المصارف ومراجعة تراخيص المنشآت التجارية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بشن حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف، حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت الأجهزة التنفيذية حملة نظافة شاملة بمداخل قرى السكاكرة والمطاوعة وشرشيمة ، وكذلك دهان البلدورات بطول الطريق الرئيسي، وتمهيد وتسوية الشوارع، ورفع الإشغالات والحواجز، وصيانة أعمدة الإنارة وتطهير المصارف، لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، فضلاً عن مراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكثفت رئاسة المركز حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع بقرى الوحدات المحلية وكذلك بطريق أبوكبير/ فاقوس للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وبمركز الزقازيق، قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة العامة بالوحدة المحلية ببهنباي، وشملت رفع الإشغالات ومخلفات البناء إزالة السفوحة وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل مدينة الزقازيق.

وشنت رئاسة مدينة القنايات، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع وتهيئتها لإستكمال أعمال الرصف والتطوير، وإزالة اى معوقات تعوق سير الأعمال لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي، للمتابعة الميدانية المستمرة على أرض الواقع، للخدمات، وتوجيه الجهود كافة لتحسينها لتقديم أفضل الخدمات إليهم.