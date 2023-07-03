رفع 120 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع 120340 طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة من 1 / 1 / 2023 حتى نهاية شهر يونيو الماضى، مشدداً على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية، بضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، ومسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة، بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 120340 طن قمامة ومخلفات مبانى خلال الفترة م من 1 / 1 / 2023 حتى نهاية شهر يونيو الماضي، حيث تم رفع 36660 طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الزقازيق بواقع 1833نقلة ، ورفع 2000 طن قمامة، ومخلفات مبانى من حى أول الزقازيق بواقع 100 نقلة ، فضلاً عن رفع 300 طن قمامة ومخلفات مبانى من حى ثان الزقازيق بواقع 15 نقلة.

وتم رفع 9800 طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع 490 نقله، كما تم رفع 6020 طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز ههيا بواقع 301 نقلة ، ورفع 28300 طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز بلبيس بواقع 1415 نقلة ، وكذلك تم رفع 8320 طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (416) نقلة ، ورفع (8740) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الحسينية بواقع (437) نقلة ، بالإضافة لرفع (2660) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع (133) نقلة ، ورفع (17540) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القرين بواقع (877) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وأشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع، إلى أنه تم رفع 23060 طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر يونيو الماضى من مراكز الزقازيق وبلبيس وحى أول الزقازيق بواقع 1153 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطارة.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات

وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.