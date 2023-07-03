حجز فتاة تخلصت من طفلها في أحد شوارع الساحل

قررت نيابة الساحل، حجز فتاة بتهمة الإنجاب سفاح والتخلص من المولود وإلقائه بأحد شوارع المنطقة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

كان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رضيع حديثة الولادة ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طفلة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بالقرب من مكان العثور على جثة الرضيعة، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية والدة الطفلة مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث بعد أن حملت سفاحا من علاقة غير شرعية.