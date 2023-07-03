الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة والعظمى 35 درجة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدار اليوم، وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بمختلف المحافظات.

وقالت غانم إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي درجة إلى درجتين، مؤكدة أن هناك ارتفاعا لنسب الرطوبة في الجو .

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 35 درجة مئوية ، وارتفاع الرطوبة يزيد من إحساس ارتفاع درجات الحرارة ، والشعور بأن درجات الحرارة تزيد بدرجتين عن قيمتها الحقيقية .

وواصلت غانم أن الطقس خلال النهار حار رطب على الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على الوجه البحري ، وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية ، وشمال وجنوب الصعيد .

الأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

وأوضحت خلال تصريحاتها ببرنامج "ًصباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة ، وتصبح الأجواء معتدلة على معظم محافظات الجمهورية ، مع وجود نشاط للرياح .

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن درجات الحراة ستتراوح ما بين 34 و35 في النهار خلال أيام الأسبوع المقبلة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الانحاء حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة على كافة الانحاء اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل.

وأضافت الهيئة، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.